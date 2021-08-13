Полузащитник Порту может перебраться в испанский чемпионат.
Хесус Корона, фото getty images
13 августа 2021, 00:57
Севилья рассматривает варианты усиления линии полузащиты в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, "нервионцы" нацелились на полузащитника Порту Хесуса Корону.
Источник утверждает, что сумма трансфера мексиканского футболиста может составить порядка 12 миллионов евро.
В прошлом сезоне Хесус Корона провел 48 поединков на клубном уровне, отметившись тремя голами и 13 ассистами.
Напомним, что Севилья также работает над усилением оборонительной линии и претендует на Озана Кабака.