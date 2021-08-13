Севилья рассматривает варианты усиления линии полузащиты в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, "нервионцы" нацелились на полузащитника Порту Хесуса Корону.

Источник утверждает, что сумма трансфера мексиканского футболиста может составить порядка 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне Хесус Корона провел 48 поединков на клубном уровне, отметившись тремя голами и 13 ассистами.

Напомним, что Севилья также работает над усилением оборонительной линии и претендует на Озана Кабака.