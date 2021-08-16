Испания

Наставник дал оценку действиям своих подопечных в стартовом поединке Ла Лиги.

Каталонская Барселона начинала для себя сезон испанской Ла Лиги с домашнего поединка на Камп Ноу против Реала Сосьедад, сумев уже к перерыву обозначит свое преимущество двумя забитыми мячами. В последствии, хозяева поля развили свой успех аналогичным количеством голов, но и без пропущенных в свои ворота также не обошлись (4:2).

Барселона — Реал Сосьедад 4:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "блаугранас" Рональд Куман прокомментировал результат выступлений своих подопечных.

"Я получил удовольствие от атмосферы поединка. Хотя на трибунах было всего 20 тыс. человек, казалось, что их намного больше. Они помогали нам с первой и до последней минуты, подталкивая идти вперед. Совершенно другие условиях для игры. Нам было важно начать сезон с победы, поэтому в дальнейшем будем отталкиваться уже от этого результата.

Больше всего мне понравились стартовые полчаса матча. Это было фантастическое время во многих аспектах нашей игры. То, как мы восстанавливали контроль, реакция на эпизоды, давление на чужие ворота. Я считаю, что в этот период мы видели лучшую Барсу за последние несколько лет. Два гола в первой половине сыграли ключевую роль, после чего мы контролировали ход поединка.

Соперники после перерыва забили нам классный гол со штрафного, которому я могу только поаплодировать. Этот момент немного усложнил нам концовку поединка, но мы сумели довести игру до победного.

Я не могу сейчас сказать, стали ли мы более сплоченной командой на фоне ухода Лионеля Месси. Наш футбол стал чуть более коллективным, но я по-прежнему предпочел бы видеть Лео в своей команде.

Что касается Мартина Брайтвейта, который сегодня оформил дубль, то он — пример того, каким должен быть профессиональный футболист. Он тоже сумел вывести свою игру на новый уровень, и помогает команде во многих аспектах. У него есть скорость, из-за чего защитникам против него очень сложно играть. Я в восторге от таких футболистов.

Жерар Пике также является одним из лидеров этого состава. Беда в том, что в прошлом году травмы выводили его из игры на достаточно долгие сроки, но его помощь, как ветерана клуба, является неоценимой", — подытожил нидерландский специалист.

В следующем туре каталонская Барселона сыграет гостевой матч против баскского Атлетика.