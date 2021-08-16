Испания

Рональд Куман рассказал подвел итоги первого матча Барселоны после ухода Месси.

Каталонская Барселона уверенно обыграла Реал Сосьедад в первом матче без Месси, успешно стартовав в новом сезоне Ла Лиги.

Наставник каталонцев Рональд Куман оценил игру своей команды без аргентинской звезды, заявив, что теперь каталонцы будут налаживать командную игру.

Важно, что начали сезон с победы. Это было великолепно, ведь на стадион вернулись болельщики».

Месси? Не знаю, стали мы без него играть более командно...Возможно, действительно было больше командной игры, но я бы все равно предпочел иметь Лионеля в составе", — сказал Куман в интервью AS.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона — Реал Сосьедад.

Ранее сообщалось, что Месси приступил к тренировкам с ПСЖ.