Франция

Аргентинский форвард уже вливается в новый коллектив.

Новоиспеченный нападающий ПСЖ Лионель Месси начал подготовку к предстоящему сезону, сообщает пресс-служба парижан.

Парижский клуб опубликовал небольшое видео с первой тренировки 34-летнего аргентинца на базе французской команды.

Напомним, Месси покинул Барселону на правах свободного агента и подписал контракт с ПСЖ. Его соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон.

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