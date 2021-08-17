Испания

Футболист останется на Камп Ноу.

Каталонская Барселона договорилась с защитником о продлении контракта несмотря на тяжелую финансовую ситуацию.

Футболист согласился на понижение зарплаты по просьбе руководства клуба. Переговоры с футболистом уже запланированы. Контракт должен быть подписан до конца месяца.

Ожидается, что футболист останется на Камп Ноу до 2024 года. Нынешний контракт рассчитан до 2022 года.

В прошлом сезона испанский исполнитель редко привлекался Рональдом Куманом к основному составу команды, сыграв лишь в 20-и матчах, забив при этом один гол и отдав две голевые передачи.

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