Футболист останется на Камп Ноу.
Серхи Роберто, Getty Images
17 августа 2021, 21:20
Каталонская Барселона договорилась с защитником о продлении контракта несмотря на тяжелую финансовую ситуацию.
Футболист согласился на понижение зарплаты по просьбе руководства клуба. Переговоры с футболистом уже запланированы. Контракт должен быть подписан до конца месяца.
Ожидается, что футболист останется на Камп Ноу до 2024 года. Нынешний контракт рассчитан до 2022 года.
В прошлом сезона испанский исполнитель редко привлекался Рональдом Куманом к основному составу команды, сыграв лишь в 20-и матчах, забив при этом один гол и отдав две голевые передачи.
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