Испания

"Сине-гранатовые" желают заполучить игрока Ювентуса.

Барселона продолжает работу на трансферном рынке в рамках ограниченного бюджета, ища варианты усиления состава.

Как сообщает издание Calciomercato, "сине-гранатовые" хотят обменять Усмана Дембеле на Деяна Кулусевски.

Стоит отметить, что контракт Дембеле с Барселоной истекает летом 2022 года. Напомним, полузащитник перебрался в Барселону из дортмундской Боруссии в 2017 году за 105 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дембеле провел за каталонцев 30 матчей в чемпионате Испании, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами.

Напомним, что Усман пропускает старт текущего сезона по традиционно для себя причине — повреждение.