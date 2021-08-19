Испания

Нидерландец обойдется испанскому клубу в приличную сумму.

Еще в середине июля текущего года появилась информация о том, что испанский Вильярреал испытывает серьезный интерес к нападающему английского Борнмута Арно Груневелда.

Однако, лишь спустя месяц переговоров между клубами, сторонам удалось прийти к соглашению по будущей сделке, о чем сообщил итальянский журналист Николо Скира.

Согласно предварительным данным, трансфер 24-летнего игрока, способного сыграть по всему фронту атаки, обойдется "желтой субмарине" в 24 млн евро, а новый контракт будет рассчитан до 2026-го года.

Выступая в рамках Чемпионшипа, Груневелд за прошлый сезон провел 37 матчей, в которых оформил 17 забитых мячей и отдал восемь голевых передач.