Испания

Защитник провел на поле чуть больше получаса игрового времени.

Гостевая встреча каталонской Барселоны в рамках второго тура испанской Ла Лиги против баскского Атлетика (1:1) получилась достаточно напряженной, а по ее итогу "блаугранас" были вынужден столкнуться с фактом первой потери очков в новом сезоне.

Вдобавок к негативному результату, "сине-гранатовые" получили также и неприятные известия о состоянии здоровья центрального защитника Жерара Пике.

Опытного испанского футболиста пришлось снимать с игры уже на 31-й минуте, причиной чему, как оказалось позднее из официального сообщения клуба по поводу сложившейся ситуации с заменой, стало появление дискомфорта в камбаловидной мышце левой ноги.

Как сообщает Барселона, игроку теперь предстоит пройти серию тесов, лишь по итогам которых можно будет конкретно говорить о сроках возвращения Пике в строй.

Тем временем, главный тренер команды Рональд Куман во время пресс-конференции сообщил, что, даже если его подопечный столкнулся с рецидивом повреждения, то это "не сулит ему ничего серьезного".

При этом, как отмечает статистический портал Opta, Пике был вынужден покидать поле из-за повреждений в 6 из 13-и последних матчей, в которых появлялся в качестве игрока стартового состава. Этот столько же, сколько было за 111 матчей в "старте" до этого в его карьере.