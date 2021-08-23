Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В наиболее позднем поединке воскресной части второго тура испанской Ла Лиги мадридский Реал в гостевом поединке против Леванте был вынужден дважды отыгрываться по ходу осинового времени, несмотря на быстрый гол Гарета Бэйла уже на пятой минуте поединка. "Сливочные" в итоге так и не смогли уйти от потери очков, однако хотя бы обеспечили себе один набранный бал, благодаря голу Винисиуса в конце матча.

Предлагаем вам обзор матча чемпионата Испания:

Леванте — Реал — 3:3

Голы: Рохер, 46, Кампанья, 57, Пьер, 79 – Бензема, 5, Винисиус, 73, 85.

Леванте: Фернандес — Мирамон, Пьер, Везу, Клерк — Мелеро (Мартинес, 66), Радоя, Кампанья (Бардхи, 78) — Де Фрутос (Франкеса, 86), Рохер (Мальса, 66), Моралес (Кантеро, 78).

Реал: Куртуа — Васкес (Карвахаль, 65), Начо, Милитао, Алаба — Иско (Асенсио, 59), Каземиро, Вальверде (Йович, 82) — Бэйл (Родриго, 59), Бензема, Азар (Винисиус, 59).

Предупреждения: Клерк (29), Мелеро (41), Кампанья (58) — Милитао (58), Родриго (90+2).

Фернандес (88, прямая красная).