Испания

Наставник мадридского клуба поделился эмоциями после непростого матча против Эльче.

В рамках второго тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико в своем фирменном стиле сумел одержать минимальную победу над Эльче в домашнем поединке за счет гола незадолго до ухода на перерыв (1:0).

Атлетико — Эльче 1:0 Видео гола и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "матрасников" Диего Симеоне поделился своими впечатлениями от игры команды, а также указал на ее кадровые проблемы.

"Вторую половину матча мы начали ровно также, как и заканчивали первую. У нас был момент с участием Карраско, который мог бы снять все вопросы относительно результата. Мы не смогли забить, поэтому счет остался 1:0 — достаточно шаткое преимущество, ни к чему не обязывает, но заставляет постоянно находиться в напряжении.

Подготовка к этому сезону была непростой, особенно для нас, потому что у нас было больше всего игроков за сборную среди команд Ла Лиги. Нашей целью в матче против Эльче было сыграть так, чтобы соперник не создал ни одного момента. Мы не справились с ее реализацией.

Что касается усиления до закрытия трансферного окна, то мы стараемся иметь по два игрока на каждую позицию. Нам нужен нападающий. Мы будем искать какие-то варианты. Если не найдем — будем решать что-то среди имеющихся в наличии кадров", — подытожил аргентинский специалист.

Напомним, что накануне появилась информация об успешных переговорах между Атлетико и берлинской Гертой относительно трансфера форварда Матеуса Куньи.

В следующем туре "матрасники" сыграют очередной домашний матч — против Вильярреала.