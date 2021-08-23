Испания

Каталонский клуб очень хочет расстаться с французским защитником.

Барселона рассматривает возможность разрыва контракта с Самуэлем Умтити, если тот не сменит клубную прописку добровольно.

Как сообщает Sport.es, "сине-гранатовые" делают все возможное, чтобы избавиться от внушительной зарплаты французского защитника.

Источник утверждает, что в Самуэле Умтити заинтересованы Рома, Ницца и Монако, но центральный защитник не хочет принимать ни одно из предложений — он хочет играть за команду, которая выступает в Лиге чемпионов.

Напомним, что Умтити готов обратиться в ФИФА, если Барселона разорвет с ним контракт.