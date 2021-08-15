Испания

Каталонскому клубу предстоит сыграть с Реал Сосьедадом.

Барселона на своем официальном сайте объявила заявку на матч стартового тура испанской Ла Лиги против Реал Сосьедада.

В данном противостоянии не смогут принять участие защитник Самуэль Умтити, а также полузащитники Миралем Пьянич и Филиппе Коутиньо.

Помимо них в заявку каталонского клуба не вошли вратарь Марк-Андре тер Штеген, а также нападающие Усман Дембеле, Ансу Фати и Серхио Агуэро. Все они находятся в лазарете.

Напомним, поединок Барселона — Реал Сосьедад пройдет сегодня, 15 августа, в 21:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.