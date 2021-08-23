Реал рассматривает варианты усиления оборонительной линии в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, "королевский клуб" нацелился на защитника Манчестер Сити Эймерика Ляпорта.

Отметим, что в минувшем сезоне защитник сборной Испании провел за "горожан" 27 матчей, в которых отметился двумя голами.

Напомним, что ранее Ляпорт попросил Манчестер Сити отпустить его в Барселону.