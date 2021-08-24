Испания

Стороны достигли устной договоренности, но документы пока что не подписаны.

Крайний нападающий берлинской Герты Матеус Кунья может продолжить свою карьеру в испанской Ла Лиге. Об этом сообщает журналист Sky Sports Макс Билефельд в своем твиттере.

По информации источника, стороны достигли устной договоренности о трансфере 22-летнего бразильца, но документы пока еще не подписаны.

Также отмечается, что "матрасники" заплатят за футболиста олимпийской сборной Бразилии 30 миллионов евро с бонусами.

В прошедшем сезоне Кунья провел 28 поединков, в которых он забил восемь голов и отдал семь ассистов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.