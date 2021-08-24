Стороны достигли устной договоренности, но документы пока что не подписаны.
Матеус Кунья, Getty Images
24 августа 2021, 18:43
Крайний нападающий берлинской Герты Матеус Кунья может продолжить свою карьеру в испанской Ла Лиге. Об этом сообщает журналист Sky Sports Макс Билефельд в своем твиттере.
По информации источника, стороны достигли устной договоренности о трансфере 22-летнего бразильца, но документы пока еще не подписаны.
Также отмечается, что "матрасники" заплатят за футболиста олимпийской сборной Бразилии 30 миллионов евро с бонусами.
В прошедшем сезоне Кунья провел 28 поединков, в которых он забил восемь голов и отдал семь ассистов.
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