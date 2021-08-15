Атлетико рассматривает варианты усиления линии нападения в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, "матрасники" нацелились на форварда Герты Матеуса Куню.

Отметим, что в прошедшем сезоне бразильский форвард провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись восемью голами и восемью ассистами.

Напомним, что ранее Атлетико сделал солидное предложение по Душану Влаховичу, но получил отказ от Фиорентины.