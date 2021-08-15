"Матрасники" хотят подписать бразильского нападающего.
Матеус Кунья, getty images
15 августа 2021, 19:56
Атлетико рассматривает варианты усиления линии нападения в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, "матрасники" нацелились на форварда Герты Матеуса Куню.
Отметим, что в прошедшем сезоне бразильский форвард провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись восемью голами и восемью ассистами.
Напомним, что ранее Атлетико сделал солидное предложение по Душану Влаховичу, но получил отказ от Фиорентины.