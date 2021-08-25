Испания

Экс-форвард Герты продолжит карьеру в Испании.

Атлетико и Герта уладили все детали трансфера Матеуса Куньи и бразилец присоединился к "матрасникам»" – сообщил официальный сайт мадридцев.

Сумма сделки составила 30 миллионов евро, 24-летний футболист подписал контракт на 5 лет.

Кунья привлекался в состав олимпийской сборной Бразилии (U-23), за которую провел 24 матча и забил 21 мяч, и выступал за Сьон (32 матча во всех турнирах, 10 голов), РБ Лейпциг (52, 9) и Герту (39, 13).