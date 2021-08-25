Датский хавбек продолжит свою карьеру в чемпионате Испании.
Томас Дилейни, ФК Севилья
25 августа 2021, 23:42
Севилья на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с полузащитником дортмундской Боруссии Томасом Дилейни.
Соглашение с 29-летим датчанином рассчитано на четыре года.
По информации СМИ, сумма трансфера футболиста составила около 5,5 миллионов евро.
В минувшем сезоне Дилейни провел 34 поединка, в которых забил один гол и отдал пять ассистов. Также на его счету два сыгранных матча в новой кампании.
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