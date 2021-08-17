Испания

Датский хавбек "шмелей" сменит немецкий чемпионат на испанский.

Полузащитник дортмундской Боруссии Томас Дилейни продолжит свою карьеру в чемпионате Испании, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, Севилья находится на завершающей стадии переговоров по трансферу 29-летнего датчанина.

Сумма трансфера составит пять миллионов евро, а контракт с футболистом будет рассчитан до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Дилейни провел 34 поединка за "шмелей", в которых забил один гол и отдал пять ассистов. Его действующий контракт рассчитан до лета следующего года.