Мадридцы сделали предложение ПСЖ.
Килиан Мбаппе, Getty Images
26 августа 2021, 22:25
Мадридский Реал не перестает делать попытки подписать форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.
Как сообщает Sky Sports, первое предложение от Реала в размере 160 миллионов евро было отклонено парижанами.
Реал сделал новое предложение. Клуб готов отдать за игрока, у которого остался лишь год по контракту, 170 миллионов евро.
В прошлом сезоне нападающий провел в составе парижан 31 матч в Лиге 1, отметившись 27 голами и отдав семь голевых передач.
Напомним, что Пари Сен-Жермен задумался о продаже Мбаппе после очередного отказа продлевать контракт.
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