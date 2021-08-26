Испания

Мадридцы сделали предложение ПСЖ.

Мадридский Реал не перестает делать попытки подписать форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Как сообщает Sky Sports, первое предложение от Реала в размере 160 миллионов евро было отклонено парижанами.

Реал сделал новое предложение. Клуб готов отдать за игрока, у которого остался лишь год по контракту, 170 миллионов евро.

В прошлом сезоне нападающий провел в составе парижан 31 матч в Лиге 1, отметившись 27 голами и отдав семь голевых передач.

Напомним, что Пари Сен-Жермен задумался о продаже Мбаппе после очередного отказа продлевать контракт.

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