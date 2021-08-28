Испания

Наставник мадридского клуба предпочитает не думать о возможном подписании звездного футболиста.

Накануне гостевого поединка мадридского Реала против севильского Бетиса в рамках третьего тура испанской Ла Лиги, главный тренер "галактикос" Карло Анчелотти провел традиционную пресс-конференцию, повесткой дня которой стал отнюдь не предстоящий поединок, а готовящийся трансфер нападающего французского Пари Сен-Жермен Килиана Мбаппе в испанский клуб.

При этом, итальянский специалист отвечал на вопросы представителей СМИ через призму ухода Лионеля Месси из каталонской Барселоны: "Странный вопрос — ожидал ли я ухода Месси или нет? Очевидно, что нет. Трансферная политика — это то, в детали чего вовлечен исключительно клуб, а не главный тренер.

Я понимаю, почему вам интересна эта тема, но не могу сказать ничего большего, чем уже растиражировали в прессе. Мбаппе — великий футболист это чистая правда, но я сосредоточен исключительно на тех, кто уже есть у меня в обойме. Я повторюсь, если скажу, что состав Реала и так фантастический, поэтому мы можем соперничать с любой командой мира.

На тренировках мы исключительно работаем, а не говорим о трансферном рынке. Есть футболисты, которые нечасто попадают в состав, поэтому они могут подумать, что клуб хочет выставить их на трансферный рынок. Это не так. Близится Лига чемпионов, поэтому мне будет нужен каждый", — подытожил Анчелотти.

Напомним, что матч Бетис — Реал состоится 28 августа, начало в 23:00 по киевскому времени.