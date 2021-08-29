Испания

Защитник Реала подвел итог успешному для его команды матчу против Бетиса и прокомментировал трансферные слухи.

Мадридский Реал в рамках третьего тура испанской Ла Лиги провел достаточно тяжелый гостевой поединок против севильского Бетиса, исход которого в итоге решил единственный результативный удар на обе команды (0:1).

Фланговый защитник "галактикос" Дани Карвахаль, на счету которого и оказался упомянутый выше забитый мяч, по завершении игры на Бенито Вильямарин поделился впечатлениями от игры своей команды в этот вечер.

"Защитникам приходится постоянно находится в тени атакующей линии, поэтому нашу работу не особо хорошо заметно на общем плане. Однако, это не значит, что мы простаиваем большую часть матча, поэтому с гордостью могу посвятить проделанное мной в этой игре своей семье.

Мы добавили немного тактических изменений перед началом этого матча, но непосредственно на поле начали действовать разрознено, поэтому были близки к серьезным проблемам. Пришлось поднимать уровень давления, поэтому и удавалось сравнительно быстро отбирать мяч.

Нашей задачей в этом матче были забитые голы, однако в этом вопросе мы столкнулись с большими проблемами. К счастью, удалось победить, что было крайне важно для нас", — подытожил испанский футболист.

Кроме того, Карвахаль прокомментировал слухи о возможном переходе в мадридский Реал нападающего Пари Сен-Жермен Килиана Мбаппе: "Как говорил наш тренер, все, что укрепляет нашу команду, — полезно. Давайте немного подождем. Возможно, Реалу удастся подписать этого футбола, потому что он полностью соответствует классу клуба".

В следующем туре мадридский Реал будет принимать Сельту из Виго.