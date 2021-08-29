Испания

Голы Серхи Роберто и Депая принесли в актив "сине-гранатовых" очередные три очка.

Завершился поединок третьего тура испанской Ла Лиги, в котором Барселона принимала на своем поле Хетафе.

Все голы в данном противостоянии забивались в первой половине встречи. Сначала Серхи Роберто вывел "сине-гранатовых" вперед на 2-й минуте, однако уже на 18-й минуте Сандро Рамирес вернул равновесие в счете.

Победный же гол записал на свой счет Мемфис Депай, который и принес в актив Барселоны три очка.

Барселона — Хетафе 2:1

Голы: Серхи Роберто, 2, Депай, 30 — Сандро Рамирес, 18

Барселона: Тер Штеген, Эмерсон (Дест, 63), Лангле, Араухо, Альба, Мингеса, Серджи Роберто (Гави, 74), Бускетс, де Йонг, Гризманн, Брэйтуэйт (Нико Гонсалес, 74), Депай.

Хетафе: Сория, Иглесиас (Суарес, 46), Митрович, Джене, Оливера, Аленья (Тимор, 61), Янкто, Акуругу, Максимович, Арамбарри, Сандро Рамирес (Мата, 61), Унал (Масиас, 76).

Предупреждения: Араухо, Депай, Лангле — Аленья