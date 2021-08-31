Испания

Соглашение будет включать в себя опцию выкупа французского футболиста.

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн в ближайшее время вернется в мадридский Атлетико, сообщает L’Équipe.

По информации источника, клубы смогли договориться об аренде 30-летнего француза, которая будет рассчитана до конца нынешнего сезона и будет включать в себя опцию выкупа. При этом сумма выкупа составит около 40 миллионов евро.

Напомним, летом 2019 года Гризманн перебрался из Атлетико в Барселону за 120 млн евро.

В прошедшем сезоне Гризманн провел 51 матч, в которых забил 20 голов и отдал 13 ассистов.

Ранее сообщалось, что Челси арендует Сауля у Атлетико за 5 млн евро.