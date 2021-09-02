Француз взял номер Сауля Ньигеса, который покинул клуб летом.
Антуан Гризманн. Фото Getty Images
02 сентября 2021, 09:45
Накануне мадридский Атлетико объявил о возвращении французского полузащитника Антуана Гризманна в Мадрид.
Как сообщает клубная пресс-служба, француз взял себе восьмой игровой номер, который ранее принадлежал ушедшему в Челси Саулю Ньигесу.
В период выступлений за Атлетико с 2014 по 2019 год Гризманн играл под седьмым номером.
В минувшем сезоне француз провел 51 матч в составе Барселоны, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Гризманн пошел на значительное снижение зарплаты ради перехода в Атлетико.