Испания

Француз взял номер Сауля Ньигеса, который покинул клуб летом.

Накануне мадридский Атлетико объявил о возвращении французского полузащитника Антуана Гризманна в Мадрид.

Как сообщает клубная пресс-служба, француз взял себе восьмой игровой номер, который ранее принадлежал ушедшему в Челси Саулю Ньигесу.

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🔴⚪ #BienvenidoGriezmann pic.twitter.com/LcQQJiJyBt — Atlético de Madrid (@Atleti) September 1, 2021

В период выступлений за Атлетико с 2014 по 2019 год Гризманн играл под седьмым номером.

В минувшем сезоне француз провел 51 матч в составе Барселоны, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Гризманн пошел на значительное снижение зарплаты ради перехода в Атлетико.