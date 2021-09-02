Накануне мадридский Атлетико объявил о возвращении французского полузащитника Антуана Гризманна в Мадрид.

Как сообщает клубная пресс-служба, француз взял себе восьмой игровой номер, который ранее принадлежал ушедшему в Челси Саулю Ньигесу.

В период выступлений за Атлетико с 2014 по 2019 год Гризманн играл под седьмым номером.

В минувшем сезоне француз провел 51 матч в составе Барселоны, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Гризманн пошел на значительное снижение зарплаты ради перехода в Атлетико.