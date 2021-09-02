У футболиста есть несколько вариантов продолжения карьеры.
Миралем Пьянич, Getty Images
02 сентября 2021, 16:56
Полузащитник Барселоны Миралем Пьянич может остаться игроком каталонского клуба, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, у 31-летнего боснийца есть несколько вариантов продолжения карьеры.
Один из них — это предложение Зенита, которое лежит на столе у "блаугранас", которое россиянине сделали еще до закрытия трансферного окна в Европе. Зенит мог взять игрока в аренду и платить ему большую часть оклада, но футболист отказался.
Второй вариант заключается в том, чтобы принять аппетитное предложение из арабской страны. И последний вариант — это согласиться на понижение зарплаты и остаться в Барселоне.
В прошлом сезоне Пьянич провел 30 поединков, в которых получил три желтых карточки.
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