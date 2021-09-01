Испания

Боснийский полузащитник по-прежнему может покинуть каталонцев.

Полузащитник Барселоны Миралем Пьянич может покинуть команду уже в ближайшее время.

Как сообщает радиостанция RAC 1, агент боснийского футболиста ведет переговоры с турецкими и российскими клубами об аренде.

Однако большой проблемой может стать тот факт, что "сине-гранатовые" хотят, чтобы новый клуб Миралема Пьянича полностью платил ему зарплату.

Напомним, что ранее Фиорентина планировала совершить попытку договориться о трансфере Миралема Пьянича.