Испания

Боснийский полузащитник остался недоволен тренером.

Миралем Пьянич после перехода в Бешикташ на правах арендного соглашения раскритиковал главного тренера Барселоны Рональда Кумана.

"Куман не уважал меня. Он никогда со мной не разговаривал! Я игрок, который может принять все, но я всегда хотел бы, чтобы мне это объясняли… а не так, будто мне 15.

Я согласился снизить зарплату и присоединиться к Бешикташу, потому что люблю играть в футбол", — приводит слова боснийца авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что боснийский полузащитник получил от "орлов" 2,75 миллиона евро за этот сезон.