Боснийский полузащитник остался недоволен тренером.
Миралем Пьянич, getty images
04 сентября 2021, 00:51
Миралем Пьянич после перехода в Бешикташ на правах арендного соглашения раскритиковал главного тренера Барселоны Рональда Кумана.
"Куман не уважал меня. Он никогда со мной не разговаривал! Я игрок, который может принять все, но я всегда хотел бы, чтобы мне это объясняли… а не так, будто мне 15.
Я согласился снизить зарплату и присоединиться к Бешикташу, потому что люблю играть в футбол", — приводит слова боснийца авторитетный журналист Фабрицио Романо.
Напомним, что боснийский полузащитник получил от "орлов" 2,75 миллиона евро за этот сезон.