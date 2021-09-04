Испания

Французский форвард ждет возвращения в Мадрид.

В последний день летнего трансферного окна мадридский Атлетико "взорвал бомбу", объявив о возвращении в Мадрид нападающего Антуана Гризманна.

Француз признался, что очень рад данном трансферу и заявил, что с нетерпением ждет возвращение к клубному футболу.

"С нетерпением жду возвращения домой", – написал форвард на своей странице в Twitter.

Напомним, Гризманн пошел на значительное снижение зарплаты ради перехода в Атлетико.

Ранее сообщалось, что француз будет выступать в Мадриде под восьмым номером, который принадлежал ушедшему в Челси Саулю Ньигесу.