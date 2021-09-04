Французский форвард ждет возвращения в Мадрид.
Антуан Гризманн. Фото Getty Images
04 сентября 2021, 08:50
В последний день летнего трансферного окна мадридский Атлетико "взорвал бомбу", объявив о возвращении в Мадрид нападающего Антуана Гризманна.
Француз признался, что очень рад данном трансферу и заявил, что с нетерпением ждет возвращение к клубному футболу.
"С нетерпением жду возвращения домой", – написал форвард на своей странице в Twitter.
Напомним, Гризманн пошел на значительное снижение зарплаты ради перехода в Атлетико.
Ранее сообщалось, что француз будет выступать в Мадриде под восьмым номером, который принадлежал ушедшему в Челси Саулю Ньигесу.