Испания

Форвард из Нидерландов прибыл в расположение каталонского клуба.

В последний день летнего трансферного окна каталонская Барселона объявила о переходе форварда Люка де Йонга на Камп Ноу.

Форвард высказался о данном переходе, назвав свои сильные стороны, которые отличают его от других форвардов "сине-гранатовых".

"Стать игроком Барселоны – это что-то невероятное, очень здорово оказаться здесь. Многого жду от того, что будет дальше, и с нетерпением жду дебюта. В Барселоне много разных нападающих, но я высокий и хорошо играю головой.

Понимаю, что не буду играть все время, однако у меня хорошие отношения с Роналдом Куманом со времен сборной, он знает, когда нужно использовать игрока, который хорош в воздухе.

Освоиться мне будет несложно, Френки [де Йонг] и Мемфис [Депай] – прекрасные ребята, а тер Стегена я знаю по менхенгладбахской Боруссии", — цитирует форварда клубная пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Барселона сэкономила дополнительно 20 миллионов евро на уходе Гризманна.