Испания

Аргентинский голкипер может перебраться в стан "матрасников".

Атлетико допускает возможный уход основного голкипера Яна Облака и ищет ему замену.

Как сообщает издание La Razon, "матрасники" претендуют на подписание Эмилиано Мартинеса следующим летом.

Проблемой для мадридцев стал лимит зарплат, который ввели в Ла Лиге. После подписания Гризманна возможности Атлетико очень ограничены, а потому клуб рассматривает продажу ведущего игрока.

Напомним, что Эмилиано Мартинес в составе сборной Аргентины стал лучшим вратарем Копа Америка-2021.