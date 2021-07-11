Аргентинец удостоился престижного звания.
Эмилиано Мартинес, getty images
11 июля 2021, 10:24
Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признан лучшим вратарем Кубка Америки-2021.
Аргентинец отстоял 6 матчей, 4 из которых провел "на ноль".
Также Мартинес отразил три 11-метровых удара в послематчевой серии пенальти в полуфинале с Колумбией.
Напомним, что лучшими игроками турнира стали сразу два футболиста — Лионель Месси и Неймар. Также Капитан аргентинской сборной похвалил своего голкипера после матча с Колумбией.
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