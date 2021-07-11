Копа Америка

Аргентинец удостоился престижного звания.

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признан лучшим вратарем Кубка Америки-2021.

Аргентинец отстоял 6 матчей, 4 из которых провел "на ноль".

Также Мартинес отразил три 11-метровых удара в послематчевой серии пенальти в полуфинале с Колумбией.

Напомним, что лучшими игроками турнира стали сразу два футболиста — Лионель Месси и Неймар. Также Капитан аргентинской сборной похвалил своего голкипера после матча с Колумбией.

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