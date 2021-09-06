Испания

Французский нападающий может не принести каталонцам деньги.

Антуан Гризманн на правах арендного соглашения перебрался из Барселоны в Атлетико, но мадридцы имеют опцию выкупа.

Как сообщает издание Goal, при определенных условиях французский форвард может стать полноценным игроком "матрасников" на бесплатной основе.

Это станет возможным, если Антуан Гризманн проведет менее 50% матчей в сезоне-2022/23. В ином случае, Атлетико придется заплатить 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Антуан Гризманн провел за Барселону 51 поединок во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 20 голами и 13 результативными передачами.

Напомним, что Барселона сэкономила дополнительно 20 миллионов евро на уходе Гризманна.