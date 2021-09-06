Французский нападающий может не принести каталонцам деньги.
Антуан Гризманн, getty images
06 сентября 2021, 18:59
Антуан Гризманн на правах арендного соглашения перебрался из Барселоны в Атлетико, но мадридцы имеют опцию выкупа.
Как сообщает издание Goal, при определенных условиях французский форвард может стать полноценным игроком "матрасников" на бесплатной основе.
Это станет возможным, если Антуан Гризманн проведет менее 50% матчей в сезоне-2022/23. В ином случае, Атлетико придется заплатить 40 миллионов евро.
В прошлом сезоне Антуан Гризманн провел за Барселону 51 поединок во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 20 голами и 13 результативными передачами.
Напомним, что Барселона сэкономила дополнительно 20 миллионов евро на уходе Гризманна.