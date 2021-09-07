Украинский голкипер переболел COVID-19.
Андрей Лунин, Реал Мадрид
07 сентября 2021, 17:23
Вратарь Андрей Лунин вернулся к тренировочному процессу в общей группе мадридского Реала, переболев коронавирусом.
22-летний украинец не тренировался с 25 августа, поскольку из-за положительного теста на Covid-19 ему пришлось отправиться на двухнедельную изоляцию.
В нынешнем сезоне Лунин дважды попадал в заявку Реала на матчи Ла Лиги с Алавесом и Леванте, однако участия в них украинский голкипер не принимал.
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