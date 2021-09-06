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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

💥 Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино оценил дебют Лионеля Месси за парижский гранд: "Месси еще далек от лучшей формы, но он хорошо тренируется".

Возможно?😳

Тень Месси настолько большая, что в ней оказался не только Неймар?💭

💥 Главный тренер Зари Виктор Скрипник высказался о победе над Ворсклой в матче шестого тура УПЛ: "Бегали, старались, терпели".

Вот что должно быть официальным слоганом украинского футбола: "Come on, play! Sho takoe?!"

💥 Нападающий Атлетико Паранаэнсе Витиньо стал игроком киевского Динамо.

Видно, что над никнеймом при регистрации на сайте Вы недолго думали, Игорь Михайлович🧐🤐

💥 Ворскла усилила свой состав бразильским форвардом Лукасом Рангелем, который перебрался в Украину из финского КуПСа.

Теперь понятно, что в кадровом ослаблении Реала, Интера и Барселоны непосредственно замешаны Шахтер с Динамо🟠⚫👀⚪🔵

💥 Криштиану Роналду прокомментировал свое возвращение в МЮ следующими словами: "Манчестер Юнайтед — клуб, который всегда занимал особое место в моем сердце".

Забыл, наверное, что еще в 2003 году он продал душу "дьяволам"😈

💥 "Снова красный". Таким лозунгом вполне можно было бы охарактеризовать фотосессию Роналду, где он впервые примерил футболку Манчестер Юнайтед после своего возвращения.

И халат ведь действительно был синим. Или не только халат?🤔

💥 Нападающий Барселоны Антуан Гризманн вернулся в мадридский Атлетико, где будет выступать на правах арендного соглашения.

Cитуация под контролем. Барселона подписала Люка де Йонга🔥😱

💥 Украина упустила победу над Казахстаном в поединке отбора на ЧМ-2022 с неожиданной развязкой.

Ну, тут в 200 долларов никак не уложиться🤷‍♂️

💥 Экс-капитан Арсенала Гранит Джака заразился коронавирусом в расположении сборной Швейцарии.

Ну хоть задержание четырех наших футболистов тогда не провели во время матча — и на том спасибо.

💥 Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков охарактеризовал игроков сборной Франции перед очной встречей, которая в итоге завершилась вничью: "Они лягушек едят, мы — нет".

Как в воду глядел!

Без паники. Не факт, что по размеру им подойдешь.

💥 Арсен Венгер отреагировал на слухи о возвращении в Арсенал и высказался о нынешнем положении дел в команде: "Сейчас Арсенал находится в хорошем состоянии".

💥 Полиция Бразилии задержала четырех игроков сборной Аргентины прямо на поле из-за нарушений правил карантина — матч в итоге не состоялся.

Док, похоже, ваши методички перестали работать...🧐

💥 Разбираться с вышеупомянутым неординарным инцидентом отправился Лионель Месси, который обратился бразильской полиции: "Сборная Аргентины была тут три дня, почему вы не пришли раньше?"

😱😱😱

💥 Трансфер Неймара из Барселоны обошелся Пари Сен-Жермен почти в 500 миллионов евро.

Ну, в финале Лиги чемпионов ПСЖ уже сыграл, а победил или нет — детали уже не так важны🤷‍♂️

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