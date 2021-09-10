Испания

Президент "сине-гранатовых" высказался о французском форварде, который вернулся в Атлетико.

Атлетико Мадрид накануне презентовал нападающего Антуана Гризманна, который был арендован у Барселоны в последний день трансферного окна с возможным правом выкупа.

Президент каталонской Барселоны Жоан Лапорта рассказал, почему 30-летнему французу так и не удалось заиграть в стане "сине-гранатовых".

"Я думаю, что все ожидали от Гризманна большего, потому что он отдавал всего себя и за ним не было замечено какого-то сомнительного отношения к делу".

"Мы знаем, каким игроком он был и есть. Это великий футболист. Я думаю, что он не вписывался в систему Барселоны, но при это я могу сказать, что он показал очень хорошее отношение к делу. Я отправил ему сообщение, в котором пожелал всего наилучшего, потому что у него всегда был правильный настрой.

"В футбольном плане Антуан не был тем игроком, который был нам нужен. Он забивал голы, включая тот важный мяч в победном для нас Кубке Испании, но многие ожидали от него большего. В оправдание Гризманна нужно сказать, что он пребывал в трудных обстоятельствах", — приводит слова Лапорты GFFN со ссылкой на Catalan TV.

Ранее сообщалось, что Барселона сэкономила дополнительно 20 миллионов евро на уходе Антуана Гризманна в Атлетико.