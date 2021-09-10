Бразильский защитник может перебраться в стан "сине-гранатовых".
Ренан Лоди, getty images
10 сентября 2021, 23:34
Барселона не останавливает работу по поиску игроков, которые могут усилить оборонительную линию команды.
Как сообщает Todo Fichajes, "сине-гранатовые" нацелились на защитника Атлетико Ренана Лоди.
Бразильский футболист испытывает недостаток доверия со стороны Диего Симеоне, а потому трансфер вполне реален.
Напомним, что Барселона также рассматривает кандидатуру Хосе Гайя из Валенсии в качестве потенциальной замены для Хорди Альбы.