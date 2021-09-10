Испания

Бразильский защитник может перебраться в стан "сине-гранатовых".

Барселона не останавливает работу по поиску игроков, которые могут усилить оборонительную линию команды.

Как сообщает Todo Fichajes, "сине-гранатовые" нацелились на защитника Атлетико Ренана Лоди.

Бразильский футболист испытывает недостаток доверия со стороны Диего Симеоне, а потому трансфер вполне реален.

Напомним, что Барселона также рассматривает кандидатуру Хосе Гайя из Валенсии в качестве потенциальной замены для Хорди Альбы.