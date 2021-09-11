Испания

Мадридцы хотят подписать полузащитника Валенсии.

Реал продолжает работу на трансферном рынке в поисках нового футболиста в среднюю линию.

Как сообщает издание Defensa Central, "королевский клуб" включился в борьбу за полузащитника Валенсии Карлоса Солера.

В прошлом сезоне испанский футболист провел 34 поединка на клубном уровне, отметившись 12 голами и девятью ассистами.

Напомним, что на Карлоса Солера также претендует представитель чемпионата Англии — Ливерпуль.