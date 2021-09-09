Испания

Возвращение футболиста "блаугранас" откладывается до октября.

Нападающий Барселоны Анссумане Фати не сможет помочь "блаугранас" в ближайших матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов, сообщает AS.

По информации источника, возвращение 18-летнего испанца после длительного восстановления откладывается. Скорее всего, игрок вернется на поле, лишь после следующего международного перерыва в октябре. В клубе не собираются форсировать его восстановление.

Таким образом, Фати не поможет каталонскому клубу в матчах против Баварии, Гранады, Кадиса, Леванте, Бенфики и мадридского Атлетико.

Ранее сообщалось, Барселона хочет подписать новые контракты с Фати и Педри.