Испания

Новинка от компании Adidas оформлена в изумрудно-зеленом цвете.

Мадридский Реал на своем официальном сайте представил третий комплект игровой формы на сезон-2021/22.

Новая экипировка от технического спонсора команды Adidas выполнена в изумрудно-зеленом цвете с черными и белыми вставками, затрагивающих логотипы спонсоров и эмблему клуба.

Также отмечается, что новинка вдохновлена одним из самых интересных мест в Мадриде — Нулевым километром на площади Пуэрта-дель-Соль.

В ближайшей игре Реал сыграет в гостях против Валенсии. Игра состоится в воскресенье, 19 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

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