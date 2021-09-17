Новинка от компании Adidas оформлена в изумрудно-зеленом цвете.
ФК Реал Мадрид
17 сентября 2021, 14:03
Мадридский Реал на своем официальном сайте представил третий комплект игровой формы на сезон-2021/22.
Новая экипировка от технического спонсора команды Adidas выполнена в изумрудно-зеленом цвете с черными и белыми вставками, затрагивающих логотипы спонсоров и эмблему клуба.
Также отмечается, что новинка вдохновлена одним из самых интересных мест в Мадриде — Нулевым километром на площади Пуэрта-дель-Соль.
В ближайшей игре Реал сыграет в гостях против Валенсии. Игра состоится в воскресенье, 19 сентября, в 22:00 по киевскому времени.
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