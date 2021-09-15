Италия

Президент Ла Лиги — о делах в испанском футболе.

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о положении дел в чемпионате и финансовом кризисе клубов.

"Я сказал, что испанский футбол не сломлен. Ни Реал Мадрид, ни Барселона не сломаются. По крайней мере, у 80 процентов клубов в Европе дела обстоят намного хуже.

Что касается Реала, я думаю, что они были клубом, который лучше всех справился с пандемией, приложив огромные усилия, когда дело доходит до сокращения фонда заработной платы. Реал Мадрид может делать все, что хочет в результате этих сокращений.

Реал никогда не будет похож на ПСЖ, потому что французский клуб жульничает. Их фонд заработной платы составляет около 600 миллионов евро, что невозможно. Реал Мадрид также не является государственным клубом, поэтому это невозможно".

"В Лиге чемпионов еще предстоит пройти долгий путь. В прошлом году было то же самое. Некоторые просто ужасно начали групповой этап. Но все прошло благополучно.

Уровень Ла Лиги не зависит от нескольких матчей Лиги чемпионов. Когда Премьер-лига росла, они вынуждены были жить без победы в Лиге чемпионов на протяжении шести лет", — сказал Тебас.