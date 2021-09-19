Испания

Состоялся очередной поединок пятого тура испанской Ла Лиги.

В очередном поединке пятого тура испанской Ла Лиги Вильярреал в гостях расписал мировую в матче против Мальорки.

Встреча закончилась без забитых мячей, что означает, что "желтая субмарина" набрала лишь четыре очка после четырех игр и находится на далеком 14-м месте, а у Мальорки восемь баллов после пяти встреч и седьмая строчка.

Мальорка — Вильярреал 0:0

Мальорка: Рейна — Маффео (Састре, 38), Вальент, Оливан, Коста — Кубо (Ли Кан Ин, 90+1), Севилья (Батталья, 90), Баба, Родригес — Ндиайе (Лаго, 60), Родригес (Хоппи, 60).

Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Торрес, Эступиньян (Пенья, 73) — Тригерос (Морено, 57), Коклен (Парехо, 57), Капу — Груневелд (Пино, 57), Гомес, Диа.

Предупреждения: Састре, Ндиайе — Диа, Пино, Альбиоль.