Испания

Мадридцы не знают горечь поражений на чужом поле.

Реал в рамках поединка пятого тура чемпионата Испании отправился в гости к Валенсии и добился волевой победы со счетом 2:1.

Для "королевского клуба" это 18 матч кряду на чужом поле без поражений — это повторение клубного рекорда, сообщает Gracenote.

Подобное удавалось Реалу два раза до этого: в период с марта 1996 года по февраль 1997 гола и в период с января 2016 года по декабрь 2016 года.

Напомним, что Реал благодаря трудной победе над Валенсией возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании.