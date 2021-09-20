"Сливочные" не рассматривают вариант с продажей бразильского вингера.
Винисиус Жуниор, Getty Images
20 сентября 2021, 19:40
Руководство мадридского Реала установило запрет на продажу крайнего нападающего своей команды Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, боссы "сливочных" определили 21-летнего бразильца в качестве неприкосновенного футболиста, уход которого даже не рассматривается. Более того, в Мадриде его считают одним из ключевых игроков команды.
Также отмечается, что некоторые из руководителей Реала с улыбкой восприняли слухи о возможном уходе Винисиуса Жуниора, которые появлялись в прессе последние несколько месяцев.
Среди списка заинтересованных в бразильском вингере клубов фигурировал Пари Сен-Жермен, у которого Реал, в свою очередь, летом 2022 года намерен переманить Килиана Мбаппе на правах свободного агента.