Испания

"Сливочные" не рассматривают вариант с продажей бразильского вингера.

Руководство мадридского Реала установило запрет на продажу крайнего нападающего своей команды Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, боссы "сливочных" определили 21-летнего бразильца в качестве неприкосновенного футболиста, уход которого даже не рассматривается. Более того, в Мадриде его считают одним из ключевых игроков команды.

Также отмечается, что некоторые из руководителей Реала с улыбкой восприняли слухи о возможном уходе Винисиуса Жуниора, которые появлялись в прессе последние несколько месяцев.

Среди списка заинтересованных в бразильском вингере клубов фигурировал Пари Сен-Жермен, у которого Реал, в свою очередь, летом 2022 года намерен переманить Килиана Мбаппе на правах свободного агента.