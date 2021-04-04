Испания

Парижский клуб хочет приобрести еще одного атакующего игрока.

Нападающий Реала Винисиус Жуниор попал в сферу интересов ПСЖ.

По информации источника, парижский гранд несколько раз интересовался возможностью подписания бразильца.

При этом отмечается, что в мадридском клубе довольны последними выступлениями форварда, хотя еще в феврале "сливочные" задумывались о замене Винисиуса нападающим Манчестер Сити Риядом Марезом.

Ранее сообщалось, что Винисиус провел 100-й матч за Реал, и только двум удавалось подобное в более молодом возрасте.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.