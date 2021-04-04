Парижский клуб хочет приобрести еще одного атакующего игрока.
Винисиус Жуниор, getty images
04 апреля 2021, 12:58
Нападающий Реала Винисиус Жуниор попал в сферу интересов ПСЖ.
По информации источника, парижский гранд несколько раз интересовался возможностью подписания бразильца.
При этом отмечается, что в мадридском клубе довольны последними выступлениями форварда, хотя еще в феврале "сливочные" задумывались о замене Винисиуса нападающим Манчестер Сити Риядом Марезом.
Ранее сообщалось, что Винисиус провел 100-й матч за Реал, и только двум удавалось подобное в более молодом возрасте.
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