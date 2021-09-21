Испания

Специалист оценил условия для работы в мадридском клубе.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти поделился эмоциями от работы в стане "сливочных".

Итальянец признался, что счастлив работать в Мадриде и заявил, что у них с Реалом — медовый месяц.

"У меня медовый месяц в Реале, надеюсь остаться здесь на долгие годы.Как и все остальные, мы начали сезон, испытывая некоторые трудности.

Но у нас невероятный командный дух. И нам удавалось вносить коррективы по ходу матчей, опираясь на характер команды", — приводит слова наставника издание Marca.

Ранее сообщалось, что Анчелотти провел 800-й матч в топ-5 лигах Европы.