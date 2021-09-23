Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках шестого тура испанской Ла Лиги мадридский Реал дома разгромил Мальорку со счетом 6:1.

В первом тайме подопечные Карло Анчелотти трижды расписались в воротах гостей. Дважды забил Асенсио и еще один гол записал на свой счет Бензема. Гости отличились единожды — гол на счету Ли.

Во второй половине игры Асенсио забил свой третий мяч и второй также забил Бензема. Еще один мяч на счету Иско. Уверенная победа Реала — 6:1.

Реал - Мальорка 6:1

Голы: Бензема, 3, 78, Асенсио, 24, 29, 55, Иско, 85 — Ли, 25

Реал Мадрид: Куртуа, Начо (Сантос, 80), Алаба, Милитао, Мигель Гутьеррес, Вальверде, Камавинга (Антонио Бланко, 60), Бензема (Йович, 80), Асенсио (Иско, 72), Винисиус Жуниор, Родриго (Васкес, 72).

Мальорка: Рейна, Састре, Вальент, Гайя (Коста, 59), Оливан, Батталья, Фебас (Санчес, 59), Кубо (Баба, 46), Ли Кан Ин, Лаго Джуниор (Жорди Мбоула, 76), Хопп (Пратс, 59).

Предупреждения: Родриго, Баба, Начо.