Испания

Завершились два матча чемпионата Испании.

В рамках шестого тура испанской Ла Лиги завершилось два поединка.

Гранада в домашних стенах уступила Реалу Сосьедад. За хозяев забивали Санчес и Милья. У гостей отличились голами дважды Элустондо и Мерино.

Гранада — Реал Сосьедад 2:3

Голы: Санчес, 9, Милья, 70 — Элустондо, 52, 86 Мерино, 60

Гранада: Луиш Машимиану, Арьяс, Херман Санчес, Дуарте, Нева (Эскудеро, 79), Гоналон, Монторо, Милья (Мончу, 79), Рочина (Бакка, 66), Мачис (Пуэртас, 24), Суарес.

Реал Сосьедад: Райан, Сальдуа (Субименди, 77), Элустондо, Ле Норман, Муньос, Мерино, Гевара, Наварро (Валера, 64), Порту (Янузай, 65), Серлот (Субельдия, 76), Ойарсабаль (Лобете, 77).

Предупреждения: Суарес, Рочина, Дуарте, Арьяс, Ле Норман, Херман Санчес.

Осасуна дома уступила Бетису со счетом 1:3. Эрмосо вывел вперед Бетис, а Кике счет сравнял на 39 минуте. На 82 минуте Хуанми вывел Бетис вперед, а на 90+4 Виллиан Жозе поставил точку в матче.

Осасуна — Реал Бетис 1:3

Голы: Кике, 39 — Эрмосо, 21, Хуанми, 82, Виллиан Жозе 90+4

Осасуна: Эррера, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Санчес, Ибаньес, Брашанац, Торро, Монкайола (Ойер Санхурхо, 77), Барберо, Роберто Торрес, Рубен Гарсия (Онтиверос, 73), Кике Гарсия (Чими Авила, 77).

Реал Бетис: Браво, Монтойя, Эдгар Гонсалес, Эрмосо, Морено, Гуардадо, Каналес, Родригес, Фекир, Иглесиас (Виллиан Жозе, 75), Руибаль (Хуанми, 75).

Предупреждения: Давид Гарсия, Брашанац.