Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках шестого тура испанской Ла Лиги Кадис в домашних стенах сумел отобрать очки у Барселоны (0:0).

Первый тайм выдался достаточно скучным. Барселона создала несколько моментов у ворот Ледесмы, а хозяева и вовсе редко переходили на чужую половину поля.

Во втором тайме полузащитник Барселоны Френки Де Йонг заработал две желтые карточки за пять минут и подвел команду. Кадис начал атаковать, а каталонцы переняли участь своего соперника образца первой половины игры. В концовке игры "сине-гранатовые" могли пропустить, но фортуна была на их стороне. Голов болельщики так и не увидели.

Кадис — Барселона 0:0

Кадис: Ледесма, Карселен (Акапо, 79), Ароян, Виктор Чуст, Эспино, Арсамендия (Переа, 57), Хименес (Сальви Санчес, 46), Фали Хименес (Йонссон, 40), Аларкон, Негредо (Лосано, 57), Собрино.

Барселона: тер Штеген, Мингеса, Пике, Араухо, Дест (Пуч, 80), Бускетс, Ф. де Йонг, Гави (Нико Гонсалес, 73), Л. де Йонг (Коутиньо, 68), Депай, Демир (Серджи Роберто, 46).

Предупреждения: де Йонг, Серджи Роберто, Ароян, Акапо, Бускетс.

Удаление: Ф. де Йонг.