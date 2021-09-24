Испания

Обзор главных событий в чемпионате Испании.

6 тур не подкачал, с порога подарив нам очередной блестящий отыгрыш мадридского Атлетико, а остальные дни продолжили сию позитивную тенденцию.

Характерные "матрасники"

Команда Симеоне в своем репертуаре. После тяжелой нулевки в Бильбао Атлетико предстоял еще один выезд – к Хетафе.

Облак – Триппьер (Эрмосо, 62), Савич, Хименес, Лоди (де Пауль, 63) – Льоренте, Эррера (Врсалько, 84) – Корреа, Гризманн (Кунья, 67), Феррейра Карраско – Суарес

Очередной выезд обернулся очередной головной болью для действующего чемпиона. До удаления хозяева выглядели ничуть не хуже именитого соперника, а единственного удара в створ им хватило для того, чтобы распечатать Яна Облака. Хетафе четко сбивал с Атлетико спесь фолами, а опасные моменты в первом тайме, как и в Бильбао в прошлом туре, можно было сосчитать на пальцах одной руки. На 37 минуте Джене в попытке отдать мяч на своего вратаря просто запустил его на ход Луису Суаресу, но удар уругвайца потащил Давид Сория, а незадолго до этого рабочий сэйв совершил и Облак.

Команды готовились было уходить в раздевалки на небольшую передышку, но тут банда Мичела неожиданно открыла счет, причем сей мяч стал историческим. Эффектный удар головой Стефана Митровича с рикошетом от двух штанг стал первым голом Хетафе в ворота Атлетико, внимание, с ноября 2011 года!! Без малого 1582 минуты! Отмечаем ошибку словенского кипера "кольчонерос", выпустившего мяч из рук в простой ситуации, что и привело к этой результативной атаке вторым темпом.

Могла случится и первая за долгие годы победа, но у "индейцев" есть ОН. Перед тем, как выдать очередные комплименты в адрес "Эль Пистолеро" необходимо отвесить реверансы в сторону "Чоло" Симеоне. Именно своевременные замены аргентинца позволил этому мини-камбэку состояться. Марио Эрмосо, заменивший Кирана Трипьера, выполнил точный пас в полуфланг, где уругвайский бомбардир принял мяч на грудь, вторым касанием расстреляв ворота по центру, а на последней минуте основного времени ассистом на голову Луисито отметился сменивший Эктора Эрреру Шиме Врсалько.

Между этими эпизодами Хетафе мог даже забить, но Ян Облак решил несколько сгладить свою вину, потянув опасный удар Энеса Унала. Характерные эти ребята, черт возьми!

Реал не пускает Атлетико в отрыв

"Матрасники" не долго держались на первом месте, так как глубокой ночью с 22 на 23 сентября их потеснили злейшие враги из другой части испанской столицы.

Мальорка достаточно неплохо стартовала, имея лишь одно поражение в пассиве после 5 туров, а также набрав 8 очков. Весьма недурно для одного из главных записных аутсайдеров сезона, не находите? Тем не менее, Реал – это все-таки совершенно другой уровень ответственности и сложности, что и подтвердила отчетная игра.

Куртуа – Начо (Сантос, 80), Милитао, Алаба, Гутьеррес – Асенсио (Иско, 72), Вальверде, Камавинга (Бланко, 60) – Родриго (Лукас Васкес, 72), Бензема (Йович, 80), Винисиус

"Сливочным" удалось трижды шокировать гостей уже к перерыву усилиями связки Асенсио-Бензема (испанский вингер оформил дубль, а французский бомбардир сделал 1+1), так что проводить второй тайм было уже не обязательно. Даром, что Мальорка перестреляла королевский клуб во вторые 45 минут.

На 55 минуте Карим сперва в очередной раз ассистировал Марко, сочным ударом в ближний угол из зоны подбора оформившего свой первый хет-трик за мадридский Реал, а после отличился сам. Не ушел без голевого действия и Винисиус, позволивший Иско отметиться важнейшим в плане психологии взятием ворот.

В следующем туре в гости на Сантьяго Барнабеу пожалует Вильярреал.

Подводная лодка едва не потопила "сине-гранатовых"

Барселона едва унесла ноги с Нуэво Мирандильи, в третий раз в сезоне сыграв вничью.

Тер Штеген – Мингеса, Пике, Араухо, Дест (Пуч, 80) – Фрэнки де Йонг, Бускетс, Гави (Нико, 73) – Роберто (Демир, 46), Люк де Йонг (Коутиньо, 68), Депай

До удаления Фрэнки де Йонга, о котором мы еще напишем пару слов ниже, каталонцы владели подавляющим преимуществом, к примеру, практически не позволяя Кадису прибирать к своим ногам игровой снаряд – 79% — 21%. Вот только все это владение было максимально стерильным, так что если вы по какой-то причине не смотрели первый тайм, то можете его не пересматривать и сохранить свою психику с нервами в состоянии спокойствия.

А вот во второй половине встречи началась настоящая веселуха. Вот мы и вернулись к красной карточке голландского полузащитника. Да, поводы достать из кармана вторую желтую у Карлоса дель Серро были, однако перед ударом по ноге сопернику Фрэнки, во-первых, сперва сыграл в мяч, во-вторых, уже по инерции стелясь в подкате старался поджать ноги, то бишь пытался максимально минимизировать урон от столкновения со своим визави. Увы для "кулес", арбитр был непреклонен.

После такого Кадис заметно осмелел, став агрессивнее вступать в прессинг и единоборства, а также выбегать в контратаки, которые могли стать смертоносными для Барселоны, если бы не великолепный Марк-Андре тер Штеген в рамке. Как минимум один раз немец серьезно спас "блаугранас", вытащив удар резавшего угол оппонента, а добивание кого-то из игроков в желтых майках непостижимым образом пришлось мимо ворот.

Тем не менее концовка осталась все же за Барсой. Банда Кумана имела две блестящих возможности, обе авторства Мемфиса Депая, но голландцев сперва не попал в створ головой с нескольких метров, а после блестящего сольного прохода Жерара Пике (!) послал игровой снаряд немного мимо дальнего угла.

Кресло под Рональдом Куманом шатается все серьезнее.

Коротко об остальных:

- Атлетик потерпел первое поражение в текущем сезоне Примеры. Райо Вальекано продолжает приятно удивлять, с такой игрой один из записных аутсайдеров этой кампании просто обязан успешно удержаться в лиге. Победа "пчел" вышла вполне заслуженной, о чем свидетельствует и показатель xG – 0,96 – 1,04. Минимальный разрыв, но это не отскок одних и везение других. Да и кто Бильбао доктор, что они нанесли лишь один удар в створ за 90 минут игры? Если бы в этой встрече была ничья, участники бы также вряд ли обиделись друг на друга, но все решил очередной выход мастера Радамеля Фалькао, оформившего сложный удар головой в самой концовке добавленного времени.

- Свершилось! Сельта одержала первую победу в сезоне, одолев пока что разочаровывающий Леванте на его поле (2:0). Оба гола галисийцев вышли эффектными и мастерски исполненными, а "лягушки" могут лишь сетовать на кипера "кельтов" Матиаса Дитуро, потащившего пенальти от Рожера Марти в середине второго тайма.

- Эспаньол выстрадал первую викторию в чемпионате, да-да, именно вымучил, так как по-другому это не назовёшь. Оба гола "попугайчиков" в первом тайме были отменены после консультации с ВАР, и тут бы Алавесу постараться зацепиться за результат, но Рубен Дуарте сыграл рукой в своей штрафной, а Рауль де Томас с третьей попытки таки забил легитимный мяч с одиннадцати метров.

- Валенсия Хосе Бордаласа оказалась калифом на час, лопнув сразу же после встреч с серьезными соперниками – Реалом и Севильей. "Нервионцы" сумели трижды огорошить "летучих мышей" уже к 22 минуте, сняв все вопросы о победителе. Эх, а левантийцы подавали такие надежды, однако не стоит опускать руки, так как уж за зону Лиги Европы они зацепиться точно способны. Правда, если обороняться таким образом, то будут определённые вопросы. Отметим очередное голевое действие Эрика Ламелы в новом клубе, выведшего "Папу" Гомеса на свидание с Мамардашвили уже на 3 минуте по зоне правого инсайда. На 15 минуте случился глупый автогол гостей, ну а на десерт отличился Рафа Мир, эффектно перебросивший игровой снаряд над голкипером.

- Вильярреал с пятой попытки таки добыл первые три очка после череды ничьих, разнеся аутсайдеров из Эльче. Уже на пятой минуте счет открыл один из наиболее драгоценных активов "подводников" – Йереми Пино, в падении поразивший ближний угол после перепасовки с партнерами, затем гости неожиданно сравняли счет, но это лишь дополнительно раззадорило команду Эмери, еще трижды поразившую ворота Кико Касильи. Особенно отметим комбинацию, приведшую ко второму голу "субмарины" в исполнении Ману Тригероса. Технично, красиво и хирургически точно.

- Реал Сосьедад сумел дожать Гранаду на последних минутах. Героем встречи можно называть Арица Элустондо, оформившего дубль. На 9 минуте "насриды" сумели открыть счет благодаря Херману Санчесу, точно пробившему головой после подачи с углового, а во втором тайме Сан-Себастьян всерьез взялся за дело, трижды поразив вражеские ворота.

- Бетис расправился с Осасуной в Памплоне. В первом тайме обе команды обменялись голами, а во второй половине встречи сработала двойка экс-сосьедадцев Хуанми/Виллиан Жозе, оформивших по голу. "Огурцы" активно дышат в спину Барселоне и плавно подбираются к зоне еврокубков.

Интересные факты:

- Атлетико Мадрид набрал наибольшее количество очков благодаря мячам, забитым в последние пятнадцать минут, чем любой другой коллектив Примеры в этом сезоне (7), а также в календарном 2021 году (24). Вот, что такое чемпионский характер!

- Соперники уже трижды успели поразить собственные ворота в поединках против Атлетика из Бильбао в этом сезоне.

- Севилья забила три гола в первые 22 минуты игры Ла Лиги впервые с ноября 2003 года против Реала.

- Эрик Ламела принял непосредственное участие в четырех голах (3 гола и 1 ассист) в своих первых пяти матчах за Севилью. Столько же, сколько в последних 54 играх АПЛ за Тоттенхэм.

- Мадридский Реал забил 21 гол в шести поединках Ла Лиги нового сезона, что является его лучшим показателем со времен сезона-1987/88 (26 мячей).

- Карим Бензема продолжает бить рекорды. На сей раз, француз установил новое уникальное достижение, став первым игроком Примеры в XXI веке, сумевшим принять непосредственное участие в 15 голах своей команды в шести турах.

- Марко Асенсио стал шестым испанским игроком, сделавшим хет-трик за мадридский Реал в чемпионате в этом веке. Предыдущим футболистом был Альваро Мората, трижды поразивший ворота Леганеса в апреле 2017 года.

Лучший гол 6 тура:

Радамель Фалькао (победный мяч в ворота Атлетика после выхода на замену):

Эффектный мяч Уго Дуро:

Сочный гол от штанги в ворота Вильярреала в исполнении Хоана Мохики:

Марко Асенсио:

Блестящая комбинация Осасуны:

Ариц Элустондо:

Символическая сборная 6 тура:

Юмор недели:

Рональд Куман разрушает привычные стереотипы о Барселоне:

Они все же скучают друг без друга

Таблица: