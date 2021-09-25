Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В матче седьмого тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико, являющийся действующим чемпионом страны, потерпел первое поражение в сезоне от Алавеса.

Главным героем встречи можно назвать Виктора Лагуардию, который стал автором единственного забитого мяча в данном противостоянии и принес в актив Алавеса три набранных очка.

Обзор матча:

Алавес - Атлетико 1:0

Гол: Лагуардия, 4

Алавес: Пачеко, Агиррегабириа, Химо Наварро, Лагуардиа, Мязга, Дуарте (Тачи, 79), Мойя (Пина, 79), Лум, Силла (Хоселу, 61), де ла Фуэнте (Пельистри, 61), Риоха (Сауль Гарсия, 87).

Атлетико: Облак, Триппьер (Корреа, 59), Савич, Фелипе, Эрмосо (Эррера, 61), Карраско (Лоди, 59), Кондогбиа (Матеус Кунья, 59), де Пауль, Льоренте (Врсалько, 74), Суарес, Гризманн.

Предупреждения: Савич, Силла, Лум, Триппьер, Кондогбиа.